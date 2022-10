Schaatsers Scheperkamp, N'tab en Botman plaatsen zich voor wereldbeker 500 meter

De eerste wereldbeker-tickets in het schaatsen zijn vergeven, ondanks het mooie weer van vandaag. Merijn Scheperkamp, Dai Dai N'tab en Janno Botman hebben zich namelijk geplaatst voor de 500 meter. Zij waren de enige Noord-Hollandse schaatsers met succes.

Op iedere afstand werden vijf bewijzen vergeven voor de eerste twee wereldbekers in het Noorse Stavanger en Heerenveen. Deze wedstrijden worden in november geschaatst.

Uiteindelijk was Stefan Westenbroek de snelste op de 500 meter. Scheperkamp, N'tab en Botman eindigden ook in de top vijf, waardoor ze zich ook plaatsten voor de wereldbeker. Snel (zevende) greep net naast een ticket.

De 500 meter werd in twee delen geschaatst. Na de eerste omloop was Andijker Botman de snelste, hij bleef Hein Otterspeer en Amsterdammer Tijmen Snel net voor. N'tab (zesde) en Scheperkamp (zevende) konden geen hoge ogen gooien.

De 500M was een spannende strijd. Een emotionele Stefan Westenbroek reed de snelste tijd! pic.twitter.com/AGGO7KXRXG

Geen startbewijs Schouten

Eerder op de avond kwam Irene Schouten in actie op de 1500 meter. Dat is niet haar favoriete afstand, maar afgelopen seizoen plaatste zich wel voor de wereldbeker. Het startbewijs voor die wedstrijden gingen vanavond aan haar neus voorbij. De Bloemendaalse Esther Kiel zette een persoonlijk record neer, maar werd zesde.

Bij de vijf kilometer was Horinees Jordy van Workum de beste Noord-Hollander. Hij kwam met de zeven tijd over de streep en zal ontbreken bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger en Heerenveen.

Op zaterdag en zondag worden er ook nog tickets vergeven.