Koen Verweij stopt definitief met schaatsen

Met name zijn rug is een zwakke plek. "Ik ben ook niet iemand die dan maar gaat meedoen voor spek en bonen omdat ik het leuk vind om rondjes te rijden. Als ik start, wil ik strijden om eremetaal en het liefst grenzen verbreken. Nu dat niet meer kan, blijft er voor mij één optie over: stoppen", vertelt hij in een interview aan De Telegraaf.

Niet in topvorm

Verweij kampt al langer met een blessure. Zo vertelde hij eerder dit jaar aan NH Sport, toen zijn ex-vriendin Jutta Leerdam zilver won op de Olympische spelen, niet in topvorm te zijn. Verweij slaagde er niet in zich te plaatsen voor het Olympisch Kwalificatietoernooi. "Ik weet wat ik kan als ik fit ben. Als ik geen blessure heb, doe ik ook gewoon mee om de medailles en sta ik daar ook. Dat durf ik wel te zeggen."

Eind 2020 liet Verweij in een interview met NH Sport weten in augustus een hernia te hebben opgelopen. Na een sterk NK allround, waar hij ondanks rugproblemen toch vijfde werd, liet hij weten toe te zijn aan rust.