Krijgen de vele Hoornse verzetshelden na jaren wachten dan eindelijk een straatnaam?

Het Comité 40-45 Hoorn wil dat er uiterlijk in 2025 minimaal vijftien Hoornse verzetshelden met een straatnaam worden geëerd. In dat jaar viert Nederland namelijk 80 jaar bevrijding.

"Er zaten hier 3.000 onderduikers op een bevolking van 13.000 mensen. Er zijn tientallen namen van mensen bij ons bekend die een heldendaad hebben verricht", zei voorzitter Eddy Boom vorig jaar nog.

Vrouwen in het verzet

Waar de eerste lijst uit 1998 vooral nog uit mannen bestond, kwam er in 2017 een nieuwe lijst bij. "De provincie bracht 1.200 vrouwen in kaart. Daar komen er dertig van uit Hoorn waarvan we slechts zes van de verhalen écht kennen."

Van Hees somt ze moeiteloos uit het blote hoofd op. "Denk aan Gré Visser. Zij had 23 onderduikers onder oog van de Duitsers op de Grote Oost. Maar ook Truus Menger, Jo en Marie Iepenga en Dina Molenaar zijn nieuw op de lijst. Allemaal vrouwen die ontzettend veel hebben betekend."

Opmerkelijk is, dat er nog steeds nieuwe verhalen boven water komen. "Bij de generatie die de oorlog heeft meegemaakt en de kinderen daarvan ligt het vaak nog te gevoelig. Nu merken we dat er - als opa's of oma's overlijden - er toch ineens nieuwe informatie van zolder komt. En dus nieuwe verhalen."

Wijk met 'heldinnen'

Voor de nieuwe woonwijk aan het Pelmolenpad / Prismalocatie heeft de Adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimte het thema “Heldinnen” gereserveerd. Het zal gaan om vrouwen in het verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog, eventueel aangevuld met mannelijke verzetshelden.

In het najaar gaat de bouw van de wijk met zo'n 600 woningen van start. "Het is wachten op het straten- en inrichtingsplan. Dan weet je pas hoeveel mensen je kunt vernoemen. Er zullen hele moeilijke keuzes gemaakt moeten worden."

Oproep tot nieuw kunstwerk voor alle namen

En dan nog blijft er volgens Van Hees, een hele reeks namen over die onbekend zijn. "Daarvoor hebben we met de wethouder om tafel gezeten. Nog steeds weten we van de meeste namen bijna niets, hooguit een beroep zoals 'koerierster'."

Voor deze vele verzetsstrijders, roept het Comité 40-45 Hoorn op een nieuw kunstwerk te plaatsen, ergens in de gemeente. "Vorige week zaten we met de burgemeester en wethouder cultuur om tafel met deze boodschap. Daar hopen we op, zodat alle Hoornse verzetsstrijders vernoemd worden."