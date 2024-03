In het kleinste gehucht van het land is het paradijselijk wonen

In De Weere - het dorp tussen Abbekerk en Hoogwoud - is het over het algemeen al niet druk. Maar de échte, haast paradijselijke rust, vind je in het bescheiden buurtschap tussen De Weere en De Gouwe. Want in Paradijs - het nu nog uit vijf huizen bestaande straatje - domineert rust.

'Mooiste straatnaam'

Het paradijs is volgens de joodse, christelijke en islamitische overlevering een oord waar het leven heerlijk is, met overvloed en zónder ziekte, rampspoed of dood.. Sandii Zachte woont nu anderhalf jaar aan Paradijs: die in De Weere dus.

"We wonen hier ook echt in het paradijs", zegt ze. "En het is de mooiste straatnaam die er is. Mooier vind je ze toch niet? Het is hier zo fijn. We kijken vrij uit op wilgenbomen, op koeien, soms op ganzen of schapen. Het is hier stil, maar dat vind ik heel lekker. Als mensen hier komen zeggen ze ook vaak: 'je woont hier echt in het paradijs!'"

Tekst gaat verder onder de foto.