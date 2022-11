NH Helpt: De Hartverwarmers

NH Media maakt verhalen over en met Noord-Hollanders. Maar we willen meer zijn dan een toeschouwer, die verslag doet van wat er gebeurt. We willen naast en tussen de mensen staan en deel uit maken van de gemeenschap. Naast beschouwen ook meedoen en betrokken zijn bij oplossingen voor maatschappelijke problemen die we met z’n allen ervaren.

Dat meedoen en betrokken zijn, geven we vorm via NH Helpt. Onder die noemer organiseren we op gezette tijden acties. Dat doen we samen met jou. Omdat we er allebei blij van worden om onze regio een nog fijnere omgeving te laten worden om in te leven.