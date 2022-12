NH Helpt: Hartverwarmer voor Vennepse Henneke (66), die dit jaar door een diep dal ging

Ze zit 'gewoon' met een glimlach op de bank, maar Henneke Versteeg uit Nieuw-Vennep heeft een emotionele tijd achter de rug. Ze heeft al maanden moeite de eindjes aan elkaar te knopen, maar toen daar de dood van haar hond Ischa bij kwam, stortte ze in en belande in het ziekenhuis. Uit handen van verslaggever Niels van Steijn ontvangt zij vandaag de NH Hartverwarmer.

"Ik heb nog niet de tijd gehad om dat te verwerken", blikt Henneke vandaag terug op de hectische periode. De emotionele achtbaan begint begin oktober als ze artrose bij haar hond Ischa ontdekt. "Ik heb een week lang bij haar op de grond gezeten om het proces met haar door te gaan. Sommigen verklaren me voor gek, maar ik voelde dat dit nodig was." Zo'n twee maanden geleden besluit Henneke dat het beter was haar steun en toeverlaat te laten inslapen. 'De Volhouders' Hoe onmisbaar Ischa voor Henneke was blijkt wel uit een een interview afgelopen zomer: "Zij is een levensbehoefte voor mij, ze gaat voor alles." Het gesprek wordt destijds gevoerd omdat Henneke een van de mensen was die - met NH Nieuws - op Prinsjesdag naar Den Haag afreisde. 'De Volhouders', wordt de groep genoemd die armoede onder de aandacht wil brengen bij de landelijke politiek.

"Ik deed elke dag vrijwilligerswerk en was iedere avond bij mijn broer. Ik zocht echt naar afleiding" Henneke Versteeg

Het verlies van Ischa gaat de Vennepse niet in de koude kleren zitten, vlak na haar overlijden 'dendert' Henneke naar eigen zeggen door: "Ik deed elke dag vrijwilligerswerk en was iedere avond bij mijn broer. Ik zocht echt naar afleiding", beseft ze zich. Hartinfarct Maar die afleiding werd haar lichaam teveel, op een avond bij haar broer thuis krijgt ze een hartinfarct en zakt ze in elkaar. Nadat ze in een ziekenhuisbed weer bij zinnen komt, wachten haar weken binnen de muren van het Spaarne Gasthuis. Uiteindelijk ondergaat ze een openhartoperatie waarna onder andere een nieuwe hartklep nodig was. "Maar het gaat wel goed hoor", aldus Henneke vandaag. "Mijn longcapaciteit is niet meer wat het was, maar ik ben aan het revalideren." Op de vraag hoe ze de toekomst ziet reageert ze: "Er liggen veel mooie dingen op me te wachten. Ik zal ze zelf moeten grijpen en er ook moeite voor moeten doen, maar dat geeft niet."