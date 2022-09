Ook Henneke redt het niet meer: "Als wij onze stem niet laten horen, gebeurt er zeker niets"

Samen met haar hond Ischa woont Henneke (66) in een flat in Nieuw Vennep. Ook zij stapt op Prinsjesdag in de bus naar Den Haag om bij het kabinet te protesteren tegen de armoede in Nederland. Henneke leeft van een uitkering en heeft per week 50 euro om boodschappen te doen.

Haar grootste zorg is haar hond Ischa. "Zij gaat voor alles, zij moet goed eten hebben. Ik kan kiezen, zij niet." Met weinig geld zo'n grote hond verzorgen is voor Henneke niet tegenstrijdig. "Da's een levensbehoefte voor mij. Ik maak me wel zorgen over als ze er niet meer is. Geld om een nieuwe hond te kopen heb ik niet." Henneke schiet vol, ze vertelt dat ze twijfelt of ze nog wel wil leven als haar lieveling Ischa overlijdt.

Armoede

Henneke wil op Prinsjesdag met politici vooral over armoede praten. "Nederland laat zich erop voorstaan dat het een rijk land is, maar de armoede neemt toe", vindt Henneke. "Een paar jaar geleden al hoorde ik dat 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens leven, maar nu zijn het 1,2 miljoen gezinnen dus dat is nog erger."

Henneke hoopt dat haar bezoek aan Den Haag iets uit gaat maken, al koestert ze geen hoge verwachtingen. "Niks doen is geen optie", zegt ze. "Als wij onze stem niet laten horen gebeurt er zeker niets".