NH Helpt: Cindy helpt minderbedeelden en krijgt voor het eerst zelf een cadeau

Dag in dag uit zet Cindy Slaper-van der Werff uit Zaandam zich in voor mensen met een kleine portemonnee. Zo'n driehonderd gezinnen helpt zij wekelijks aan brood en boodschappen. Dat terwijl de vaste lasten en energieprijzen ook voor haar flink zijn gestegen. ''De wasmachine moet niet stuk gaan, er is geen spaargeld.'' Om deze weldoener zelf eens in het zonnetje te zetten ontving zij vandaag het NH Hartverwarmers kerstpakket.

Hartverwarmer voor Cindy - NH Nieuws

Een grote verrassing Cindy wist niet wat ze meemaakte toen ze het kerstpakket overhandigd kreeg. Ze is niet gewend om zelf iets in ontvangst te nemen en krijgt normaal nooit een cadeautje. ''Ik ben er juist om andere mensen te helpen.'' Elke dag zet Cindy zich met haar stichting 075 Prakkie Over Zaandam in voor mensen die het financieel zwaar hebben. Dagelijks krijgen mensen brood, daarnaast heeft ze geregeld dat gezinnen wekelijks een frietje kunnen eten bij de snackbar, ook mogen minderbedeelden regelmatig een ijsje halen en in de winter stopt Cindy ook oliebollen in de broodtassen.

"Elk jaar zorg ik er ook voor dat gezinnen een kerstpakket krijgen. Dan kunnen mensen toch nog een beetje genieten van lekker eten tijdens de feestdagen." Cindy Slaper-van der Werff

Kerstpakket ''Elk jaar zorg ik er ook voor dat gezinnen een kerstpakket krijgen. Dan kunnen mensen toch nog een beetje genieten van lekker eten tijdens de feestdagen.'' De pakketten zitten vol met houdbare producten zoals rijst, limonade en afbakbrood. ''Een supermarkt heeft al hun overgebleven Sinterklaas-spullen aangeboden, die heb ik ook in het pakket gestopt. Dat is toch geweldig!'' Morgen gaat Cindy de pakketten uitdelen aan zo'n dertig gezinnen in de regio.

''Ik heb een schuld van €50.000,-, maar ik red het nog wel, ik kan de mondjes van mijn kinderen vullen" Cindy Slaper-van der Werff

Stijgende prijzen De oplopende kosten gaan Cindy zelf ook niet in de koude kleren zitten. ''Ik heb een schuld van €50.000,- euro, maar ik red het nog wel, ik kan de mondjes van mijn kinderen vullen.'' Ondanks dat ze zelf ook last heeft van verdubbelde energieprijzen denkt ze vooral aan andere. ''Als je hoort dat sommige gezinnen met een energieprijs van € 200,- naar € 800,- zijn gegaan en het daardoor écht niet meer redden, dat breekt je hart. Voor die mensen zet ik mij in.''

Als je hoort dat sommige gezinnen met een energieprijs van € 200,- naar € 800,- zijn gegaan en het daardoor écht niet meer redden, dat breekt je hart. Cindy Slaper-van der Werff

Hartverwarmend kerstpakket Het is voor het eerst dat Cindy zelf een cadeau in ontvangst mag nemen. Ze is razend enthousiast maar denkt meteen aan andere. ''De arbeiderswoningen in Zaandam zijn slechter geïsoleerd dan mijn huis. Misschien dat ik mensen die daar wonen blij kan maken met de tochtstrip of de radiatorfolie.'' Na enig aandringen zal ze ook zelf wat van de spullen houden ''het flesje wijn zullen we open trekken tijdens het kerstdiner en daar zullen we echt van genieten.''