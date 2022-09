'Volhouder' Cindy na Prinsjesdag: "Prachtig mooie dag, maar ben bang dat het niets uithaalt"

Cindy Slaper-van der Werff uit Zaandam - één van de Noord-Hollandse volhouders die gisteren in Den Haag met meerdere ministers sprak over steeds duurder wordende boodschappen en hoge energierekeningen - kijkt tevreden terug op de dag. Toch heeft ze wel een beetje een nasmaak. "Fijn dat zoveel ministers ons te woord hebben gestaan, maar ik ben bang dat het niets uithaalt."

Cindy van stichting Prakkie Over 075 Zaandam in gesprek met minister Schouten - NH Nieuws

Cindy helpt honderden Zaanse gezinnen met haar stichting Prakkie Over 075 Zaandam en ziet elke dag nieuwe aanmeldingen binnenkomen. "Dat vertelde ik ook aan minister Carola Schouten. Het was fijn dat ze ons allemaal te woord wilde staan." Toch denkt Cindy dat het weinig verschil maakt. "Dat moet Rutte en die andere ministers van de grote partijen doen en die heb ik niet gezien."

Het hoogtepunt van de dag voor Cindy was Carola van der Plas, van de politieke partij BoerBurgerBeweging (BBB). "Ik riep haar en ze kwam direct onze kant op. Wat een top wijf is dat, met haar hoedje van vijf euro. Van der Plas vertelde ons ook dat de Haagse politici mijlenver van de samenleving afstaan."

Lege maag

Cindy reisde samen met nog vier Zaankanters naar Den Haag, onder wie Corrie Blanken uit Krommenie die van de huisarts gezonder moet gaan eten na verschillende operaties aan haar darmen, maar bij de voedselbank is er steeds minder vers groente en fruit te krijgen. Gezonde producten zijn in de supermarkt onbetaalbaar, gezien ze moet rondkomen van 60 euro per week. "Als ik moet kiezen tussen vlees voor een derde van mijn budget of patat met kroketten waar ik drie dagen van kan eten is de keuze snel gemaakt."

De situatie voor Corrie is zo schrijnend dat ze gisteren met een lege maag, dus zonder ontbijt in de bus zat onderweg naar Den Haag.

Tekst gaat verder onder video.