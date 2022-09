Zaanse voedselbank ziet aantal aanmeldingen toenemen: "We hopen op solidariteit"

Veel Zaankanters kunnen steeds moeilijker rondkomen en dat ziet ook de voedselbank: er is een stijgende lijn te zien in het aantal aanmeldingen. De voorzitter van Voedselbank Zaanstreek, Hans Brinkhuis, vindt de situatie zorgelijk. "Ik verwacht dat het meer gaat worden, maar dat moet nog blijken."

Foto ter illustratie - Voedselbanken Nederland

De zomer is volgens Brinkhuis altijd rustig. Dan hebben mensen vaak een seizoensbaan en maken ze minder gebruik van de voedselbank. "Ik zie nu een stijging", legt de voorzitter van Voedselbank Zaanstreek uit. "Je ziet dat het aantal huishoudens toeneemt. Vorige week waren er 6 nieuwe aanmeldingen, die week ervoor 18." Normaal ziet hij een stijging van één of twee huishoudens per week na de zomer. 'Déjà vu van de coronaperiode' Brinkhuis verwacht dat er meer gezinnen gebruik gaan maken van de voedselbank. Dit komt volgens hem onder andere door de verruiming van de norm. Waar voorheen een alleenstaande ouder met twee kinderen na het betalen van de vaste lasten niet meer dan 450 euro mocht overhouden, is dat nu opgehoogd naar 520 euro. Voor iemand die alleen woont, is het bedrag van 250 naar 300 euro gegaan. Met het stijgende aantal aanmeldingen, krijgt de voorzitter een déjà vu van de coronaperiode. "Ik vind de situatie zorgelijk." Op dat moment waren er 320 huishoudens die gebruik maakte van een voedselpakket, nu gaat het om 230 huishoudens. Als het aantal boven de 300 uitkomt, is het weer 'alle hens aan dek'. Minder verse producten Krommenieër Corrie Blanken is één van de huishoudens die gebruik maakt van de voedselbank. Ze ziet dat er steeds minder verse producten in het voedselpakket zitten. Brinkhuis legt uit dat het altijd uitdagend is om goede verse producten te krijgen. Afgelopen week ging het om één broccoli, wat appels, gesneden groentes en bananen. "De ene week is het beter dan andere, de hulp is altijd nodig. Wij kopen ook groente en fruit bij om tot een redelijke standaard te komen." Tekst loopt door onder het infoblok.

De volhouders: deze Noord-Hollanders redden het niet meer De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. Veel Noord-Hollanders kunnen het hoofd amper nog boven water houden, voor veel anderen wordt het steeds moeilijker. Grote problemen, die alledaagse mensen raken. We noemen ze: de volhouders. NH Nieuws gaat op Prinsjesdag, met deze groep mensen naar Den Haag. Zodat we deze schrijnende verhalen kunnen delen met de landelijke politiek. Maak kennis met onze volhouders en hun verhalen. Al hun verhalen vind je op deze pagina.

Vandaag gaat Corrie naar Den Haag. Samen met andere Noord-Hollanders hoopt ze daar een minister tegen het lijf te lopen. Corrie wil duidelijk te maken dat gezond eten goedkoper moet worden. Hulp nodig Op dit moment heeft Voedselbank Zaanstreek voor zo'n twee weken voorraad. Normaal is dit voor drie tot vier weken. Daarom staat er half november weer een grote winkelactie op de agenda. Brinkhuis: "Dat is geweldig, daar halen we enorm veel mee op."



Daarnaast bellen ze verschillende producenten op en kopen ze bij. "De vraag is hoe lang hou je dat vol?" Gelddonaties zijn dan ook volgens Brinkhuis erg welkom. "We hopen op solidariteit vanuit de Zaanse samenleving om te helpen in deze gure periode, die absoluut gaat komen, om zo het najaar en de winter door te komen."