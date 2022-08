Cindy helpt honderden arme gezinnen aan brood: "Ze is een engeltje"

Dat de koopkracht is gekelderd merken honderden Zaanse gezinnen extra hard. Zelfs normaal brood is voor hen geen vanzelfsprekendheid en daarom helpt Cindy Slaper-van der Werff ze daaraan. De initiatiefnemer van de stichting Prakkie Over 075 Zaandam krijgt op dit moment elke dag nieuwe aanmeldingen binnen.

Cindy heeft goede contacten bij verschillende bakkers in de streek. Onverkocht brood mag ze de volgende dag bij ze ophalen, waarna ze het mag uitdelen aan de mensen. Het gaat hier om mensen die om wat voor reden dan ook niet bij de Voedselbank aan kunnen kloppen. Dan verdienen ze bijvoorbeeld nét te veel.

Noodhulp voor gezin

Daarnaast loopt er deze week nog een actie voor een gezin dat nog in de wachtkamer staat voor een aanvraag bij de Voedselbank. "De voorraadkast is bijna helemaal leeg", vertelt de 21-jarige moeder van het gezin waar de hulp aan wordt gegeven. Een vaste regel van Cindy is dat de gezinnen waar noodhulp aan wordt gegeven anoniem blijven.

Sinds kort heeft het gezin (bestaand uit de 21-jarige moeder, haar 26-jarige vriend en hun kind van 1 jaar oud) een bewindvoerder. Vader heeft een wajong-uitkering, moeder werd op haar werk ontslagen nadat ze gewond raakte aan haar knie door twee scooterongelukken. Hun huidige besteedbare budget: vijftig euro per week. "We hebben de voedselbank gebeld en die hadden niet meteen plek. Pas de 23e heb ik een kennismakingsgesprek, we hopen dat de goedkeuring er eind augustus is."

In de tussentijd staan er grote tassen vol met eten voor ze klaar, samen met babyvoeding en hondenbrokken. "Het is gelukt, het loopt als een trein", zegt een trotse Cindy over haar hulpactie. "Zo'n succes had ik niet verwacht!"