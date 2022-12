NH Helpt: Marya redt katten in de IJmond en wordt getrakteerd op Hartverwarmer

Al 20 jaar runt Marya Dekker in Velsen-Noord de stichting Zwerfkattenopvang IJmuiden. Nu de kosten voor energie de pan uit rijzen, maar ook het kattenvoer duurder wordt, is het een zware tijd voor de opvang die Marya volledig vrijwillig verzorgt.

Daarom wil een vrijwilliger die ook aan de stichting verbonden is Marya graag in het zonnetje zetten. Lenneke vertelt dat Marya niet eens tijd heeft om op vakantie te gaan. "Het is een 24/7 baan maar dan vrijwillig. Nooit vakantie, nooit een dagje weg."

In het pakket dat Marya krijgt zitten onder andere een warme deken, isolatiefolie voor achter de verwarming en een blik erwtensoep. Ze is erg blij met het steuntje in de rug. "Het is verrassend natuurlijk, ik schrok er wel even van. Het is wel echt hartverwarmend."

De opvang van zwerfkatten gaat ook in de koude maanden gewoon door. Er is plek voor 70 katten maar zoveel zitten er op dit moment niet in de opvang aan huis van Marya. "De katten die wij opvangen zijn over het algemeen katten die niemand meer hebben wil. Dat is dan vanwege gedragsproblemen, onzindelijkheid of agressie, maar we hebben bijvoorbeeld ook hele schuwe katten."