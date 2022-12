"Stella voelde zich bezwaard om een nieuw tuinschepje te vragen toen die van haar stuk ging. Toen brak er bij mij iets." Mark Waterman van EHBO Stede Broec twijfelde geen moment: 'hun' tuinvrijwilliger Stella verdient de Hartverwarmer.

Want stilzitten op de bank zit niet in Stella's aard en dus steekt ze voor EHBO Stede Broec de handen uit de mouwen in de tuin. Toen EHBO Stede Broec twee jaar terug tot grote blijdschap een eigen plek kreeg, ging ook de tuin rigoureus op de schop. "Maar wij zijn EHBO'ers, en geen hoveniers", grapt Waterman.

NH Helpt: Een tuinschepje te duur, maar vrijwillige inzet van Stella onbetaalbaar - NH Nieuws

"Stella voelde zich bezwaard om een nieuw tuinschepje te vragen. Toen brak er bij mij iets" Mark Waterman, voorzitter EHBO Stede Broec

Via Vrijwilligerspunt Westfriesland komt Stella op hun pad. "Ze onderhoud nu al bijna een jaar de tuin en daar zijn we heel trots op. Het straalt en het bloeit. Het ligt er fantastisch bij. Ik weet dat ze het niet breed heeft en zich toch altijd hard maakt voor een ander." Het is 's morgens 9.00 uur als we onder valse voorwendselen bij Stella voor de deur staan. "Ach, ga toch weg!", is haar eerste reactie. Sinds kort woont ze in Grootebroek. Ook voor haar buren is Stella een verbindende factor. "Werken gaat niet. Ik wil toch wel wat doen wat zin heeft. Bij de bejaarde medebewoners breng ik weleens een soepie of eten wat over is. Of wat in de tuin doen. Gewoon er zijn voor mensen."

Bijna alles werd duurder dit jaar en de energierekening schoot omhoog. En dus blijft de kachel uit en en gaat warm douchen op rantsoen. Presentator June Hoogcarspel en onze regioverslaggevers gaan in de weken voor Kerst de provincie in om mensen te verrassen met de NH Hartverwarmer een pakket met handige en fijne spulletjes. Zodat ze weten: we laten ze niet in de kou staan. Bekijk hier alle verhalen.