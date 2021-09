EHBO'ers halen hun hart op bij nieuwe stek: 'Hier moet iedereen leren reanimeren'

"Het is het allerbelangrijkste dat iedereen kan reanimeren vanaf 14 jaar en ouder", zegt Mark Waterman van EHBO Stede Broec in een leslokaal tussen reanimatiepoppen en AED-apparaten. Trots als een pauw, want voor het eerst in negentig jaar heeft de EHBO-vereniging een eigen onderkomen. Als het aan Waterman ligt, leert iedereen in de gemeente Stede Broec hier hoe je moet reanimeren.

Mark Waterman voor het nieuwe pand van de EHBO'ers - NH Nieuws

"In Stede Broec hebben we een kleine tien oproepen per jaar voor burgerreanimaties", zegt Mark Waterman. Op een prikbord in zijn nieuwe klaslokaal hangt een plattegrond van de gemeente Stede Broec. Alle AED-apparaten heeft hij gemarkeerd met een punaise. "Ik vind het heel belangrijk om mensen reanimatietraining te verzorgen. Wil je levensreddend zijn, dan moet je kunnen reanimeren", aldus Waterman. In het nieuwe pand aan de Dracht in Grootebroek richtte de EHBO-vereniging een speciaal klaslokaal in voor de reanimatiecursus.

Mark Waterman over het nieuwe EHBO-gebouw in Grootebroek. - NH Nieuws

De club werd in de jaren '40 van de vorige eeuw opgericht. Een tijd lang mochten ze bivakkeren in het pand van basisschool de Hussel. Daarna deelden ze huis en haard met Reddingsbrigade de Streek. "Zij groeiden en wij groeiden, daarom klopte ik bij de gemeente aan om iets voor onszelf te krijgen, maar dat was moeilijk." Uiteindelijk kwam wethouder Nico Slagter in 2020 met het pand aan de Dracht. "We hebben een paar keer gekeken, want er zat een hoop werk in, maar we besloten toch dat we het gingen doen." Sinds januari van dit jaar zijn de honderd vrijwilligers van EHBO Stede Broec aan het klussen. Het nieuwe clubgebouw wordt morgen geopend door burgemeester Ronald Wortelboer en wethouder Nico Slagter.