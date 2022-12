Van voedselpakket nodig hebben naar helpen bij uitgifte: Achraf krijgt Hartverwarmer

Bij de stichting Life & Style in de Amsterdamse Indische Buurt worden iedere week honderden voedselpakketten klaargemaakt en uitgedeeld door een team van meer dan 30 vrijwilligers. Eén van hen, Achraf, stond een paar jaar geleden zelf nog in de rij voor voedsel, maar helpt nu bij de uitgifte van de pakketten voor de Amsterdammers die dat keihard nodig hebben.

Nadat Achraf Aottah ernstig gewond raakte bij een motorongeluk wachtte hem een lange revalidatie. Ondertussen heeft hij zijn leven weer wat beter op de rit en sinds kort heeft hij ook weer een eigen woning. De Amsterdammer heeft weer van 0 af aan moeten leren praten en daar heeft zijn vrijwillige inzet bij stichting Life & Style heel erg bij geholpen. "Hier is het altijd gezellig. Het is altijd leuk om mensen te helpen. Het heeft zeker geholpen bij mijn revalidatie." Bekijk hier hoe Achraf het pakket in ontvangst neemt:

Ashraf ontvangt Hartverwarmer voor zijn inzet bij voedseluitgifte - NH Nieuws

Malika Bensallam is ook vrijwilliger bij de stichting en wil Achraf in het zonnetje zetten. Ze vertelt waarom de voedseluitgifte zo belangrijk is. "Wij doen dat omdat het nodig is voor mensen. Er zijn heel veel mensen die het minder hebben, bijvoorbeeld daklozen." Malika vertelt hoe Achraf van hulpbehoevende naar helper is gegaan. "Die jongen stond heel vaak bij ons voor de deur voor hulp. Hij heeft een ongeluk gehad en lag echt een tijd in coma. Toen hij wakker werd had hij ineens helemaal niks. Op een gegeven moment na een tijdje, kwam hij naar ons toe en wilde hij ons helpen en ook iets doen."

Jasper Leegwater / NH Nieuws

Life & Style heeft voor de toekomst nog wel een flinke uitdaging, vertelt Felice die ook aan de stichting verbonden is. "Life & Style is heel hard aan het groeien, je ziet het ook aan de rij voor de deur. We zouden het liefste een locatie hebben waar mensen elke dag langs kunnen komen en waar we bijvoorbeeld ook kleding uit kunnen stallen en spreekuren met welzijnswerkers kunnen organiseren. We willen mensen helpen bij een zelfstandig bestaan." Achraf staat er behoorlijk van te kijken dat hij zo verwend wordt met een Hartverwarmer. "Ik krijg bijna kippenvel nu!" Onder andere het dekentje en het pak chocolademelk uit het pakket maken Achraf behoorlijk blij. "Nieuw jaar, nieuwe kansen", zegt mede-vrijwilligster Malika tot besluit tegen Achraf.