NH Helpt: Debby verloor haar man en bleef achter met een enorme gokschuld: "Ik ben door een hel gegaan"

'Een nachtmerrie', zo noemt Debby uit Sint Pancras het afgelopen halfjaar. Haar man overleed plotseling aan een hersenbloeding. Tijd om te rouwen had ze niet. Haar echtgenoot had namelijk een geheime gokverslaving waardoor zij met een torenhoge schuld bleef zitten. "Ik heb op de begraafplaats vaak gevraagd waarom hij me zo heeft achtergelaten."

Terwijl Debby de laatste spulletjes voor de zomervakantie inpakt, gaat haar man op de bank liggen. Nog even kijken naar de Tour de France op tv. Hij valt in slaap en als Debby naar beneden komt, krijgt ze hem niet wakker. "Ik raakte totaal in paniek, ik schreeuwde dat hij wakker moest worden. Hij ademde raar en was aan het schokken. Hij is nooit meer wakker geworden."

Hij wordt uiteindelijk 48 jaar. "Veel te jong natuurlijk, dan ben je 42 en dan ben je ineens weduwe", vertelt Debby met een brok in haar keel. Ze had al lange tijd het gevoel dat er iets niet klopte maar kon er nooit de vinger op leggen. "Ik dacht dat hij iets onder de leden had. Hij leefde ongezond en was gestrest. Later werd pas duidelijk wat er aan de hand was."

Online gokken

Want toen haar zwager haar belde, vielen alle puzzelstukjes op hun plek. "Hij had bij bekenden leningen gevraagd en had een enorm bedrag openstaan. Mijn man had dus een verschrikkelijke gokverslaving waar ik nooit iets van gemerkt heb. Hij deed het stiekem online op zijn telefoon of op een oude laptop waar ik niet aan mocht zitten. Dat was voor mij een enorme schok."

"Onze huwelijk was altijd op basis van vertrouwen, eerlijkheid duurt het langst", vertelt Debby terwijl we het graf van haar man bezoeken op de begraafplaats in Sint Pancras. "Hij was accountant, een betrouwbare goedzak. Ik vertrouwde hem met onze geldzaken. Ik denk dat hij het wilde oplossen, hij heeft dit nooit zo gewild, maar die kans heeft hij niet meer gekregen."