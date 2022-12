NH Helpt: Hartverwarmer voor Esther die verwarmingskosten niet meer kan betalen

Esther moet al jaren rondkomen van een uitkering en weet wat het is om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar door de onlangs aangekondigde verhoging van de servicekosten van haar flat in Zandvoort, moet de verwarming praktisch uit. Haar oefentherapeut Daniëlle hoorde van deze enorme tegenvaller en besloot Esther te verrassen.

Esther die haar achternaam liever voor zichzelf houdt, werd jaren geleden volledig afgekeurd wegens lichamelijke klachten. "Laat ik het zo zeggen, ik wil wel werken maar mijn lichaam niet." Sindsdien leeft ze samen met haar dochter van een uitkering. Ondanks dat het vaak lastig is om alle rekeningen te betalen, blijft ze optimistisch. "Ja ik probeer wel te blijven lachen." Tekst gaat verder onder de video.

Ondanks de moeilijke situatie blijft Esther positief. - NH Nieuws

Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, let Esther extra goed op het energieverbruik in huis. "Ik trek alle stekkers eruit en de verwarming staat wat lager. We proberen daar echt op te letten, net als met de boodschappen. We moeten wel beknibbelen, ik kan niet zomaar mijn wagentje vol gooien met eten."

"De verwarming gaat bijna niet aan. Ik kan het niet betalen." Esther

Ze is wel gewend om te bezuinigen en creatief te zijn, maar toen de woningbouwvereniging onlangs een brief stuurde met daarin de aankondiging dat de servicekosten met 210 euro per maand worden verhoogd, werd Esther moedeloos. "De verwarming gaat bijna niet aan. Dat kan ik echt niet betalen. En op zich is het voor mij niet goed om in de kou te zitten, ik zit niet voor niks thuis." Esther heeft veel stress van de situatie en ligt er ook wel eens wakker van. "Het moeilijkste vind ik als ik de rekeningen betaal en zie wat ik overhoud. Dan denk ik vaak: oei... maar ik moet nog vier weken." Aan 't hart De situatie van Esther blijft niet onopgemerkt. Daniëlle, die Esther wekelijks in haar mensendieckpraktijk in Zandvoort ontvangt voor oefeningen, hoorde van de dagelijkse worstelingen van Esther. Het laat haar niet ongeroerd dat Esther het moeilijk heeft. "Dat gaat me zeker aan 't hart, ik vind het heel lastig."

"Ik kan haar wel helpen, maar niet met alles" Daniëlle, helpt Esther

Toen Daniëlle hoorde van de NH-Hartverwarmerspakketten (een actie van NH Media waarbij mensen die het zwaar hebben verrast worden met een kerstpakket) gaf ze Esther gelijk op. "Ik zie stress en ze heeft het soms moeilijk. Ik kan haar wel helpen, maar niet met alles. Toen hoorde ik van de actie op de radio en dacht ik gelijk aan Esther, want zij verdient zeker een hartverwarmer." En zo wordt Esther thuis overvallen door Daniëlle met een mooi NH-hartverwarmerspakket. "Ik vind het superlief", vertelt Esther. "Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Het is wel even geleden dat ik een kerstpakket heb gekregen, dus ik vind dit heel leuk. En echt heel lief!"