NH Helpt: Jannie totaal verrast dankzij Hartverwarmend pakket

Af en toe maar eventjes de kachel aanzetten en anders met een dik vest aan, sjaal om en onder een kleedje op de bank: zo brengt Jannie Pol uit Wieringerwerf haar dagen in huis door. Ze redt het financieel niet om haar huis met de huidige energieprijzen te verwarmen, en daarom verdient zij de NH Hartverwarmer.

Jannie opent haar NH Hartverwarmer - NH Nieuws / Kelly Blok

"Ik moest thuis blijven, omdat ik een pakketje moest ontvangen voor mijn dochter", vertelt Jannie als ze een beetje is bekomen van de schrik. Dat was een smoes die was bedacht door dochter Sabine, want opeens stond NH bij haar op de stoep. Dankzij haar goede vriendin Ada ontvangt de Wieringerwerfse namelijk een pakket met handige spulletjes in deze koude tijd. Een kleed, handschoenen, tochtstrips, radiatorfolie, maar ook wat lekkers zoals een fles rode wijn en speculaasjes. En zo'n pakket kan Jannie goed gebruiken. Ze kan vanwege haar gezondheid al lange tijd niet meer werken en heeft het daarom financieel niet makkelijk. "Ik moest uit mijn vorige huis, omdat die te duur was", vertelt ze dan ook, "Dus ik moet echt op de centen letten." In onderstaande video is te zien hoe Jannie werd verrast door NH (tekst gaat door onder de video).

Jannie wordt verrast met een hartverwarmend pakket - NH Nieuws

Ontroerd Het doet Jannie veel dat haar vriendin Ada dit voor haar geregeld heeft. Ze leerden elkaar een aantal jaar geleden kennen, omdat Ada boottochten verzorgt voor vrouwen die kanker hebben of in financiële problemen zitten. Daar ontstond een hechte vriendschap uit. "Dat zit diep in mijn hart", vertelt Jannie ontroerd. Hoewel de NH Hartverwarmer Jannie haar problemen niet oplost, is ze er wel erg dankbaar voor. Het lukt haar dan ook niet om haar tranen in bedwang te houden als ze Ada bedankt: "Lieve Ada, dankjewel. Je hebt me enorm verrast, maar dat doe je altijd al."