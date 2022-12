Fred en Mieke geven hun buurvrouw Joke (85) een NH Hartverwarmer: "Ze klaagt nooit"

"Klein, oud wijffie, dapper en altijd vriendelijk. Ze klaagt nooit." Zo omschrijft Fred Neumann uit Amstelveen zijn buurvrouw Joke (85). De tengere vrouw is zo zuinig dat ze zichzelf vergeet te verwennen, daarom verdient zij volgens Fred en zijn vrouw Mieke een NH Hartverwarmer.

In het pakket zit allerlei lekkers en handige spullen om de winter door te komen. Joke krijgt bijvoorbeeld erwtensoep, een warme deken en radiatorfolie. En van zoveel cadeautjes wordt ze best even verlegen. "Ik val zo min mogelijk mensen lastig en probeer alles zelf te doen", geeft ze toe.

Zelfs toen Joke anderhalf jaar geleden ernstig ziek werd, was hulp aannemen niet makkelijk voor haar. 'Ze heeft een hele moeilijke tijd achter de rug, want Joke had slokdarmkanker', vertelt Fred. "Dat heeft ze met een hele boel pijn toch overwonnen."