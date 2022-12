NH Helpt: Hartverwarmers - aflevering 3

Wat is het leven duur! Wekelijks horen we nieuwe verhalen over mensen uit onze regio die niet meer rondkomen. Die moeten kiezen waar ze hun geld aan uitgeven: aan eten of het warm hebben. Want dat is nieuw dit jaar: de energierekening brengt sommigen van ons extra in problemen. De kachel blijft uit en en warm douchen gaat op rantsoen. Een aantal van die mensen geven we een klein steuntje in de rug. Onze presentator June Hoogcarspel gaat in de week voor Kerst de provincie in om mensen te verrassen met de NH Hartverwarmer; een pakket met handige en fijne spulletjes. Zodat ze weten: we laten ze niet in de kou staan. Bekijk hierboven aflevering 3.