Noord-Holland worstelt met maatregelen: blijdschap bij scholen maar angst bij ondernemers

NOORD-HOLLAND - Door de hele provincie worstelen mensen met de nieuwe maatregelen die premier Rutte vanavond in een persconferentie aan heeft gekondigd. Scholen zijn blij dat basisschoolleerlingen straks weer in beperkte mate naar school mogen, maar ondernemers worstelen met het feit dat zij nog langer dicht moeten blijven. Ook voor evenementen in de regio heeft deze persconferentie enorme gevolgen.

ANP

Scholen De belangrijkste verandering in de maatregelen is dat basisschoolleerlingen vanaf 11 mei weer naar school mogen. Klassen zullen worden opgesplitst zodat alle leerlingen de helft van de tijd op school zijn. Ook het speciaal onderwijs voor leerlingen in basisschoolleeftijd en de kinderopvang mogen weer open. Hier gelden vooralsnog geen verdere restricties. Ook de middelbare scholen zullen waarschijnlijk weer open gaan, maar dan pas vanaf 1 juni. Volgens Rutte moeten de scholen zich gaan voorbereiden op het mogelijk maken van anderhalve meter afstand houden. In Alkmaar wordt opgelucht gereageerd op het besluit de scholen weer te openen. "Het is belangrijk dat de kinderen weer les krijgen en ook voor de rest van het gezin is het fijn dat er weer lucht komt."

Een grote Gooise scholenkoepel laat weten dat basisscholen in de regio staan te popelen om weer van start te gaan, maar dat er nog wel zorgen zijn. "We gaan straks starten met halve groepen. De ene dag de ene groep, de andere dag de ander. Daar was ik eerst wel een beetje verbaasd over. Het is natuurlijk de vraag hoe we dat straks gaan indelen en hoe het wordt geregeld met kinderopvang. En hoe gaan we om met leerkrachten in de risicogroepen. Hebben we straks nog wel genoeg leerkrachten? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden. Er is nog veel werk aan de winkel." Evenementen Alle evenementen tot 1 september zijn afgelast. De premier geeft aan dat dit is om duidelijkheid te bieden aan organisatoren van onder andere festivals. "Dat betekent geen Pinkpop, geen Vierdaagse en geen Zwarte Cross", zei hij stellig.

Ook het betaald voetbal ligt tot 1 september stil. Dat betekent dat de eredivisie en de eerste divisie niet uitgespeeld kunnen worden. Jan Lammers laat weten dat hij er vanuit gaat dat de Formule 1 in Zandvoort dit jaar niet zal plaatsnemen. Volgens hem worden er ook geen scenario's uitgewerkt om te racen zonder publiek. "Dat is voor ons onmogelijk en wij willen ook geen vage plannen presenteren of met vage antwoorden komen." Sporten Ook mogen kinderen binnen de basisschoolleeftijd - tot twaalf jaar - weer in teamverband sporten. Daarbij geldt wel dat ouders niet langs de lijn mogen staan en dat kinderen thuis mogen douchen. Kinderen tussen de twaalf en achttien mogen ook in teamverband sporten, maar alleen als het hierbij mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. De premier roept verenigingen en gemeentes daarnaast op om samen te werken zodat ook leerlingen die geen lid zijn van een sportvereniging mee kunnen doen. Andere maatregelen tot 20 mei De rest van de maatregelen, waaronder het verbieden van bezoek in verpleegtehuizen en het sluiten van de horeca, gelden vooralsnog tot 20 mei. Premier Rutte geeft aan dat er een week voor die datum weer overleg zal plaatsvinden. Kapper Burak uit Bussum is flink teleurgesteld. "Ik had zo gehoopt weer te kunnen gaan knippen. Dat heb ik nodig, ik moet ook gewoon eten."

Hans Kluft, eigenaar van bioscoop Cineworld in Beverwijk, is verrast door de verlenging van de maatregelen. Hij liet kortgeleden een volledig nieuw terras aanleggen. "Mijn grootste zorg is dat het bedrijf blijft bestaan. Met al deze maatregelen redden we het wel tot 1 september, maar het moet niet langer duren." In Haarlem hebben ze de verlenging van de sluiting van de horeca aangepakt om een nieuw initiatief te lanceren. Platform Let's EAT zorgt ervoor dat mensen een etentje toch gezellig samen kunnen organiseren. Indian Summer Festival, een van de grotere festivals in Noord-Holland buiten Amsterdam, laat via Facebook weten het te betreuren dat deze editie geen doorgang kan vinden. De kaarten die zijn gekocht voor 2020 blijven geldig voor de editie van 2021.