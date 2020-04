Lammers: Formule 1 op Zandvoort dit jaar niet aannemelijk

ZANDVOORT Jan Lammers vreest dat de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 pas volgend jaar zijn terugkeer kan vieren op circuit Zandvoort. "Het is afwachten welke mogelijkheden ons nog worden geboden, maar ik acht het niet aannemelijk dat het dit jaar nog kan", reageert de directeur sportief van de Dutch Grand Prix op het regeringsbesluit om grote evenementen tot in ieder geval 1 september te verbieden.

"Het is wat het is. Er is in ieder geval duidelijkheid en ik respecteer het beoordelingsniveau van de deskundigen. Het is ook helder gecommuniceerd", zegt Lammers. "Het management van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA staan nu voor een bijna onmogelijke opgave nog iets van een kalender voor dit jaar te maken."

De rentree van de Formule 1 in Nederland na 35 jaar stond gepland voor 1, 2 en 3 mei. Na de uitbraak van het coronavirus volgde al snel het besluit het raceweekeinde tot nader order op te schorten. "We hebben geen scenario's uitgewerkt voor een 1,5 meter afstand of racen zonder publiek. Dat is voor ons onmogelijk en wij wilden ook geen vage plannen presenteren of met vage antwoorden komen. Wij willen het evenement uitrollen zoals we dat hebben bedacht en zijn ook klaar om het te activeren. Maar het is het virus dat regeert. In Singapore dachten ze ook dat ze vanaf het begin alles goed hadden aangepakt en nu hebben ze er alweer spijt van dat ze de regels hebben versoepeld."