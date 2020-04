KNVB zet streep door seizoen betaald voetbal

ZEIST - De KNVB wil het seizoen in de eredivisie en eerste divisie niet meer uitspelen. Dat heeft de voetbalbond besloten na de mededeling van het kabinet dat er tot 1 september geen duels in het betaald voetbal afgewerkt mogen worden.

De KNVB zegt snel in overleg te gaan met de Europese federatie UEFA. Daarna wil het stichtingsbestuur van de voetbalbond het besluit bekrachtigen. De KNVB komt vrijdag bijeen met alle profclubs om de consequenties van het beëindigen van de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie te bespreken.

Zo moet de KNVB beslissen of de eredivisie en eerste divisie een kampioen verdienen. De bond moet ook ploegen aanwijzen die volgend seizoen aan de Champions League en Europa League mogen deelnemen. Degraderen er clubs uit de eredivisie en promoveren er ploegen vanuit de eerste divisie?

De KNVB voerde dinsdag al gesprekken met de UEFA, samen met 54 andere Europese bonden. De Europese voetbalfederatie sloeg een mildere toon aan dan eerder deze maand. Toen dreigde het landen die de competities wilden beëindigen met uitsluiting van de Champions League en Europa League van komend seizoen. "Er is streng geadviseerd om de competities en bekerwedstrijden af te maken, maar voor speciale situaties zijn scenario's ontwikkeld", stelde de UEFA .

De KNVB heeft de onderbroken competities nog niet definitief afgelast omdat de bedrijfstak betaald voetbal in financieel zwaar weer is gekomen door de coronacrisis. De bond belooft alles in het werk te stellen de profclubs zo veel als mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen.

De KNVB benadrukt dat het altijd de richtlijnen is blijven volgen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zonder goedkeuring van die organisatie zou de bond de competities nooit hebben hervat.