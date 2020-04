Alleen en toch samen samen uit eten in Haarlem: ''Samen eten is olie voor de vriendschap''

''Vooral het sociale vinden we erg belangrijk'', zegt Karen Blanken. Samen met Sandra Reeb-Gruber, Frans Eldering en Mariëlle Tammer - van Veen is ze Let's EAT begonnen. Via de website maak je een afspraak. Automatisch krijgen de personen die zijn uitgenodigd een e-mail waarmee ze de eetafspraak kunnen bevestigen. Het eten kan van tevoren besteld worden via de site bij een restaurant of lunchroom uit de stad.

Een kaartje voor ouderen

''We willen ook graag ouderen ondersteunen", vertelt Blanken. Om het voor deze generatie makkelijk te maken, kan een kaartje opgestuurd worden door opa of oma. "Onze eigen ouders zien we even niet meer en dat vinden wij ook jammer. In samenwerking met Hofje Codde en Van Beresteyn en Kennemerhart hebben we daarom dat speciale kaartje ontwikkeld."

Ook postcorona

Karen hoopt dat mensen ook na deze crisis online eetafspraken blijven maken. ''Het is absoluut ook voor postcornoatijd. Ik zie het wel voor me, dat je een afspraak maakt met een vriend in LA of met je moeder die in Maastricht woont. Je rijdt er niet meer naartoe, maar je gaat gewoon met haar lunchen. Echt gewoon even in contact met elkaar staan en lekker lunchen.''