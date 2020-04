Eigenaar bioscoop Cineworld na persconferentie: "Dit valt heel erg tegen"

BEVERWIJK - Eigenaar Hans Kluft van bioscoop Cineworld in Beverwijk is flink verrast door de verlenging van vrijwel alle noodmaatregelen vanwege het coronavirus. De ondernemer had goede hoop snel weer open te kunnen.

"Het nieuws valt heel erg tegen", zegt hij direct na afloop tegen NH Nieuws. Kluft heeft zowel een bioscoop als grand café. Vooral voor die laatste zaak had hij een versoepeling verwacht. Toch schrok Kluft nog meer toen premier Rutte vertelde dat alle evenementen tot 1 september niet door kunnen gaan. "Bioscopen vallen onder evenementen", legt hij uit. "Dat is nog veertien weken. Dat is wel hard binnengekomen en zag ik niet aankomen, eerlijk gezegd." tekst gaat door onder de video

Wat betreft zijn café verlegt Kluft zijn hoop nu naar de zomer. Hij heeft een groot nieuw terras aan laten leggen, waar goed anderhalve meter afstand is te houden. Eerder vertelde hij al tegen NH Nieuws over de maatregelen die hij had genomen voor de 'anderhalvemetermaatschappij'. Maar veruit het grootste deel van zijn inkomen, uit de bioscoop, zal voorlopig wegvallen. "De grootste zorg is dat het bedrijf blijft bestaan", benadrukt Kluft. Toch heeft hij voldoende hoop. "Maar je wil ook alle personeelsleden aan boord houden. Met deze maatregelen redden we het wel tot 1 september, maar het moet niet langer duren."

