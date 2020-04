Cineworld bereidt zich voor op eventuele heropening in anderhalvemetersamenleving

BEVERWIJK - Het is stil in de zalen van bioscoop Cineworld in Beverwijk. Vanwege de coronamaatregelen zijn ook hier de deuren gesloten. Hoewel dat al even het geval is, went het nog steeds niet.

Maar gelukkig gloort er ook hoop. Onder voorwaarden mag de bioscoop wellicht binnenkort weer open en daar wordt al druk op geanticipeerd. "We zijn bezig met twee scenario's. Het eerste is een soort schaakbord. Op witte vlakken mag je zitten en op de zwarte vlakken niet. De tweede is dat mensen zelf mogen plannen waar ze zitten en dan zorgen wij dat er tussen iedereen anderhalve meter zit."

Ook voor het restaurant zijn al de nodige ideeën om aan de voorwaarden te voldoen. "We laten alle tafels vrij, want anders staat het zo leeg. Maar aan een aantal tafels mag niet gezeten worden, daar plakken we iets op. We gaan ook extra glazen schotten plaatsen voor extra veiligheid. Daarnaast overwegen we om het eten op een karretje te brengen, waar onze gasten het dan zelf af kunnen pakken."

Geen film meer gemaakt

Los van de afstandsperikelen speelt er nog een ander probleem. De filmsector is hard getroffen door de coronacrisis. "Tachtig procent van onze films komt uit Amerika en daar is de filmindustrie zwaar getroffen. Sinds het uitbreken van de crisis is er geen film gemaakt. Daar maken we ons wel zorgen over."

Hans kan uiteraard niet wachten tot zijn zaak weer open mag. "Als we weer open gaan, maken we er een klein feest van. Niet al te groot natuurlijk, maar we moeten er wel even bij stilstaan dat we weer open kunnen."