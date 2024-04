Lintjesregen: honderden lintjes voor bijzondere mensen met bijzondere verhalen

In verreweg de meeste gevallen - 332 keer - ging het om een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een eervolle benoeming, maar deze wordt wel gezien als de 'lichtste' koninklijke onderscheiding. In 52 gevallen werd een Noord-Hollander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een categorie die als wat zwaarder wordt beschouwd.

Speciale benoeming

Helemaal speciaal werd het voor zes mensen die werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dan was er ook nog één onderscheiding in de hoogste civiele ridderorde in Nederland, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze was voor Martin Eversdijk uit Nieuw-Vennep. Hij is bloedbeeldanalist. Hij kreeg de bijzonder hoge waardering voor zijn verdiensten en bijdragen in de forensische wetenschap.

Verder waren er nog twee militaire onderscheidingen: een Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden en een Ridder in de Orde met de zwaarden.

Vrijwilligerswerk

Veel onderscheidingen zijn voor vrijwilligerswerk. Een Amstelveense familie blinkt hier wel op een hele bijzondere manier in uit. Harrie, Karin, Tom en Dea werken alle vier al vijftig jaar bij De Schakel, een vrijetijdsvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. Het hele kwartet werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.