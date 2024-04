Lintje voor Hoofddorpers die automobilisten trainen om uit zinkende auto te ontsnappen

De burgemeester benoemde Arjan Colijn (57) en Peter de Jong (70) gisteravond in het gemeentehuis Taurusavenue in de Cruquiuszaal in Hoofddorp tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De mannen zijn bijna twintig jaar geleden begonnen met de cursus Mijn Auto Te Water. Tijdens deze training gaat een auto een aantal keren met een behoorlijke snelheid een zwembad in. Het doel: zo snel en veilig mogelijk uit de auto zien te ontsnappen. Achterin zitten twee vrijwilligers met duikervaring die uitleg geven en ingrijpen als het gevaarlijk wordt.

In goede handen

Een van hun vele deelnemers is rijinstructeur Paul Schrama. "Ik was bang dat ik niet zou weten wat te doen als ik met mijn auto in het water zou belanden", vertelt hij aan NH. Toen het water tot zijn neus stond, vond hij dat 'best spannend'. "Maar ik wist dat ik in goede handen was."

De belangrijkste les is om zo snel mogelijk in actie te komen. "Wat ze niet moeten doen, is in paniek raken", zegt Peter de Jong in onderstaande video. Daarin is te zien hoe de politie Kennemerland alle handvatten krijgt uitgelegd om uit de te water geraakte auto te ontvluchten.

Tekst gaat verder onder video uit 2007 waarin de politie de cursus Mijn Auto Te Water volgt.