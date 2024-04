Twee auto's botsen: een raakt boom, ander belandt in water

Zijn collega's zijn verbaasd dat de automobilisten er nog zo goed vanaf zijn gekomen, vertelt de woordvoerder. De automobiliste die tegen de boom klapte, zat nog in haar auto. Ze had last van haar nek, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De andere bestuurder stond al in zijn natte kleding aan de kant toen de hulpdiensten aankwamen. Hij wist zelf uit de zinkende auto te klimmen. De man had lichte rugklachten en is daarom naar het ziekenhuis gebracht. Hij krijgt een proces-verbaal voor zijn verkeersovertreding en zal zich na zijn ziekenhuisbezoek bij justitie moeten verantwoorden.