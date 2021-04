14 koninklijke lintjes uitgereikt tijdens drive through in Haarlemmermeerse bos

Het was een bijzondere dag voor veertien decorandi uit Haarlemmermeer. Niet alleen omdat zij een lintje kregen uitgereikt van burgemeester Marianne Schuurmans, maar vooral op de manier waarop is speciaal. Tientallen familieleden toeterden ze toe vanuit de auto, want waar de lintjes normaal worden uitgereikt in de woonkamer, gebeurde dat nu in een drive through.

Een unieke ervaring voor niet alleen de decorandi, maar ook voor de toeschouwers vanuit de auto. "Het is heel anders, want normaal gesproken sta je natuurlijk dichter bij elkaar. Maar nu moet je toch met z'n allen in de auto blijven zitten vanwege corona", vertelt Wesley uit Rijsenhout.

Waardering

Hij komt voor Piet Ravensbergen (57), die een lintje krijgt vanwege zijn inzet voor de jeugd in het dorp. Elke vrijdagavond zorgt hij er namelijk voor dat op een vaste plek in het centrum van Rijsenhout de 'Care-van' staat. Deze omgebouwde caravan is een ontmoetingsplek waar jongeren bij elkaar komen.

Piet Ravensbergen is één van de veertien mensen die vandaag een lintje ontvingen in het Haarlemmermeerse bos. Ook Jos Weel (75), de grondlegger van VOS handbal uit Zwanenburg kreeg een lintje overhandigd: "Waardering voor al die jaren dat ik vrijwilligerswerk heb kunnen doen (...), maar daarnaast krijg ik nog veel meer voldoening van het feit dat ik het überhaupt heb mogen doen."

Van telefonisch naar drive through

Vorig jaar werden de lintjes nog telefonisch uitgereikt, maar dat kon burgemeester Schuurmans niet meer over haar hart verkrijgen: "Een koninklijke onderscheiding geeft aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze gemeente en de waardering voor die mensen moeten we altijd geven, juist in deze tijd", vertelt ze vandaag.

Bekijk hier een overzicht met de namen van alle mensen die vandaag een lintje hebben ontvangen in het Haarlemmermeerse bos.