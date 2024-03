Auto ondersteboven in water langs Drie Merenweg in Vijfhuizen, één gewonde

Hoe de auto op zijn kop in het water heeft kunnen belanden, is niet bekend. Er is geen melding van een andere betrokken auto bij het ongeval van vanmiddag, vertelt een woordvoerder van de politie. "Er is één rijstrook vrijgehouden voor verkeer."

De weg wordt al tien jaar lang een zorgenkindje genoemd, want er gebeuren vaker ongelukken. In de bocht langs de Polderbaan waar het ongeluk vanmiddag gebeurde, raakten al meer auto's te water.

Maatregelen

Dat liep in 2016 maar net goed af. Omstanders haalden een moeder en haar vierjarige dochter toen uit het water. Daarna belandde in 2018 twee keer een auto in het water en ook in 2022 ging het mis.

Naar aanleiding van een reeks ongelukken op de Drie Merenweg zijn in augustus 2023 onder andere op dit stuk (tussen de aansluiting op de Schipholweg en de Vijfhuizerweg) maatregelen genomen.

De provincie plaatste toen op meerdere plekken vangrails en bermverbandblokken, zodat automobilisten niet meer in de berm terechtkomen, vertelde een woordvoerder van de provincie eerder aan NH. Aan de kant waar de auto nu te water is geraakt zijn geen vangrails.