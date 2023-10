Nachtelijke werkzaamheden: Drie Merenweg (N205) krijgt vangrails na reeks ongelukken

De weg is al meer dan tien jaar een zorgenkindje. In december vorig jaar belandde een auto in de sloot, eind mei dit jaar botsten twee auto's frontaal tegen elkaar en ook eind juli was het weer raak. Een 27-jarige automobiliste uit Halfweg kwam bij dat ongeluk om het leven. De vrouw reed op haar eigen weghelft, maar een spookrijder botste frontaal tegen haar aan.

In de berm

De ongelukken hebben een gemene deler: alle keren raakten de bestuurders van de eigen weghelft. "Om te voorkomen dat weggebruikers op het verkeerde deel van de weg of in de berm terecht komen, gaan we op sommige delen van de Drie Merenweg vangrails plaatsen", vertelt de woordvoerder van Provincie Noord-Holland aan NH.

Tekst gaat verder onder foto's.