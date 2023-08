Vangrails, langere controle en lagere snelheid: deze maatregelen kunnen N205 veiliger maken

Na het dodelijke ongeluk op de Drie Merenweg (N205) van afgelopen donderdag staat de verkeersveiligheid op de N205 ter discussie. En dat is niet voor het eerst: de weg is al meer dan tien jaar een zorgenkindje. En ondanks maatregelen om het aantal ongelukken terug te dringen, gaat het er nog steeds geregeld mis, soms met fatale afloop.

Omdat het onderzoek naar het dodelijke ongeluk nog niet is afgerond, wil de politie nog niet zeggen wat zich donderdagochtend precies heeft afgespeeld op de Drie Merenweg. Wel is duidelijk dat ter hoogte van het Spaarne Gasthuis twee auto's met flinke snelheid op elkaar zijn gebotst, en dat daarbij een dode - een 27-jarige vrouw uit Halfweg - en een gewonde - een 36-jarige man uit Lisse - zijn gevallen.

Rij-instructeur Rajiv Autar vindt dat het niet nodig is om de maximumsnelheid te verlagen, maar heeft wel andere ideeën om de veiligheid op de weg te vergroten. Vooral omdat hij via via heeft vernomen hoe het fatale ongeluk van vorige week is gebeurd.

Waar veel andere N-wegen flink wat bochten hebben, is de Drie Merenweg vrij recht en heeft het in beide richtingen twee banen. Sommige automobilisten menen dat de maximum toegestane snelheid van 100 km/u het probleem is, en opperen het idee om de maximumsnelheid te verlagen naar 80 km/u, zoals op veel andere N-wegen.

Het is dus niet het eerste ongeluk op de al jaren omstreden weg, en ook niet het eerste fatale ongeluk. En dat terwijl het volgens veel automobilisten helemaal niet zo'n spannende of moeilijk te berijden weg is.

Hoewel het OM in 2021 aankondigde dat er op de hele Drie Merenweg - vanaf de Schipholweg (N232) tot en met de Leimuiderweg (N207) trajectcontrole zou worden ingevoerd, blijkt dat in de praktijk niet het geval. Er is wel trajectcontrole, maar die geldt op een veel korter traject vanaf de Schipholweg (N232) tot en met de Kruisweg (N201). Op de plek van het ongeluk gebeurde is géén trajectcontrole.

"Het was de beste vriendin van een leerling van mij", vertelt de Hoofddorper, die dagelijks met cursisten over de Drie Merenweg rijdt. "Zij vertelde dat iemand van de andere weghelft slipte en op haar weghelft terechtkwam." Met een vangrails 'was dit ongeluk met het meisje niet gebeurd', zegt hij stellig. "Want een ongeluk blijft dan op de eigen weghelft."

Rij-instructeur Rajiv denkt dat het goed zou zijn om de trajectcontrole door te trekken, al vraagt hij zich af in hoeverre daarmee het aantal ongelukken wordt teruggedrongen. "Er rijden wel wat auto's te hard, maar dat is overal zo. Op dit gedeelte van de Drie Merenweg zijn geen camera's, dus mensen rijden hier wel harder", geeft hij toe. "Maar in het stuk daarna is wél een trajectcontrole en ook daar zijn vaak botsingen of gaan mensen het water in."

Behalve vangrails en trajectcontrole op de gehele Drie Merenweg, ziet hij ook nog een ander verbeterpunt. "De ongelukken zullen vooral te maken hebben met mensen die niet opletten en bijvoorbeeld met hun telefoon bezig zijn." Opletten tijdens het rijden is, volgens de rij-instructeur, nog altijd de beste oplossing.

Races

Pauline van Weelden heeft al meerdere meldingen gedaan over de verkeerssituatie. "Overdag en zeker in de avond is het vreselijk", vertelt ze aan NH. "Ze verkennen eerst of er geen politie is en nemen dan vol gas het 'Circuit Drie Merenweg', het liefst meerdere keren heen en weer."