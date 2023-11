FC Knudde-striptekenaar Toon van Driel benoemd tot Ridder

De Amstelveense striptekenaar Toon van Driel (78) is gisteren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. "Ik ben er idioot blij mee", zegt de tekenaar van onder meer de langlopende serie FC Knudde tegen NH.

Foto: Toon van Driel - NH

Als NH hem belt om hem te feliciteren, zit Toon in zijn keuken met het 'megakruis' op zijn borst gespeld. "Ik heb het toch maar geflikt in die vijftig jaar Knudde", zegt hij trots. De striptekenaar is gisteren benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau. Onwetend kwam Toon naar boekhandel Libris-Venstra in Amstelveen. In de winkel was een presentatie over Knudde, de biografie over de vijftig jaar dat Toon actief is als tekenaar.

"Ik zakte zowat door mijn hoeven: gebeurt dit echt?" Toon van Driel

Hoewel er door de boekhandel 'een vent met een ketting' liep, ging er bij Toon geen belletje rinkelen. Dat veranderde toen burgemeester Tjapko Poppens voor hem stond. "De burgemeester begon aan mijn blouse te pulken en hing er een heel groot kruis aan", vertelt Toon. "Ik zakte zowat door mijn hoeven: gebeurt dit echt?" Tekst gaat verder onder de afbeelding van het boek: Knudde naar 't WK.

Foto: Knudde gaat naar het WK - NH Nieuws

Voetbaliconen Louis van Gaal en Guus Hiddink steunden de aanvraag om de striptekenaar te benoemen tot ridder. "Ze zijn fan", vertelt Toon. "Ik heb een lullig actueel stripje in de krant. Daar plaag ik ze in, ze kunnen het van me hebben." Het tekenen begon ooit als noodgreep, omdat alles wat Toon voor die tijd deed mislukte. In de biografie, geschreven door Alexander Brandenburg en Jaap van de Venis, wordt uit de doeken gedaan hoe Toon via een korte carrière als voetballer, muzikant en KLM-steward terechtkwam in de stripwereld. Tekst gaat verder onder de video van NH uit 2018 over hoe hij begon met tekenen.

Video

Toon reed vijftig jaar geleden naar het hoofdkantoor van het Algemeen Dagblad om vijf strips, genaamd Knudde, te laten zien. "Ik dacht: daar hoor ik nooit meer wat van", vertelt Toon. "Maar toen werd ik toch opgebeld." Hij mocht drie maanden op proef om zijn kunnen te tonen. Stuntelende voetbalclub Met succes: vijftig jaar later tekent hij nog steeds over FC Knudde. De strips gaan over de bizarre belevenissen van een stuntelende voetbalclub. De kreet 'tikkie trug' is inmiddels nationaal erfgoed. In 1988 won Van Driel de Stripschapprijs, de hoogste Nederlandse onderscheiding voor striptekenaars, voor zijn gehele oeuvre. Een andere bekende reeks van de kunstenaar is De Stamgasten, waarin dieren in vreemde situaties belanden. Recentelijk tekende Toon 23 strips over Max Verstappen. Tekst gaat verder onder Toons tekening van Max Verstappen.

Foto: Kunstwerk Max Verstappen van Toon van Driel - NH Nieuws