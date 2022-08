High-tech printer zet Max Verstappen-kunstwerk van Toon van Driel op Zandvoortse muur

Bezoekers zullen wel twee keer met hun ogen knipperen als ze de enorme tekeningen van Toon van Driel op de muren van het Zandvoorts Museum zien. Als onderdeel van een expositie van de bekende F.C. Knudde-tekenaar met 23 strips over Max Verstappen heeft een speciale muurprinter twee enorme tekeningen van Van Driel op de witte museummuren geprint.

Kunstwerk Toon van Driel geprint op muur - NH Nieuws

Zelf heeft de 77-jarige tekenaar, bekend van 'Tikkie terug Jaap' en een dagelijkse strip in het AD het eindresultaat nog niet gezien. "Maar van wat ik zag op filmpjes flikkerde ik wel even achterover. Dit is echt leuk." Een paar maanden geleden werd Van Driel, die zelf 16 jaar in Zandvoort woonde, door museumdirecteur Hilly Jansen gevraagd om een expositie of een serie van zijn werk te maken. Zijn idee was om, geheel in eigen stijl, een serie voor het museum te maken van het leven van Max Verstappen. (Tekst loopt door onder de afbeelding)

Het kunstwerk van Toon van Driel - NH Nieuws

Toen Hilly hem na de afspraak eens belde om te vragen hoe het ging met de tekeningen, loog Van Driel dat hij al flink was opgeschoten 'en met niets anders bezig was'. Onder druk van de deadline, wat goed werkt bij Van Driel, ontstond zijn idee over Max Verstappen. "Ik had nog niets getekend, maar ik dacht: wat nu? Dus ging ik maar gewoon over het leven van Max tekenen." Zo ontstond 'Max in car toon'. Muurprinter De grappige tekeningen van Van Driel zijn gedrukt en uiteindelijk in het museum te zien. Leuke bijkomstigheid: het bleek mogelijk om twee van zijn tekeningen levensgroot op een muur van het museum te printen.