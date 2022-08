In beeld: Zandvoort telt af en verandert in Formule 1-dorp

Met nog drieënhalve week te gaan voor de Formule 1 in Zandvoort, maakt het dorp zich op voor alweer de tweede keer dat de Dutch Grand Prix hier gereden wordt. Overal hangen racevlaggen en is de losgebarsten 'racekoorts' duidelijk zichtbaar.

De hele maand augustus staat Zandvoort in het teken van de Formule 1, dat in het weekend van van twee tot en met vier september gehouden wordt. Zo staat er een reuzenrad op op het Badhuisplein en is er ook een mini-kartbaan neergezet voor kinderen. Zowel winkeliers, horeca als pensionhouders laten met stickers, vlaggen en posters zien dat ze uitkijken naar het evenement.

Trots

En de bewoners zijn misschien nog wel het meest trots op de komst van het internationale racevenement. Zo schrijft Inge op Facebook: "Patatdorp of niet, bij ons komt toevallig wel het F1 circus. Er zijn maar weinig dorpen in de wereld die dat ook kunnen zeggen." En daar sluit Astrid zich helemaal bij aan. "Ik ben iedere ochtend aan 't oefenen met zitten in de voortuin."