John Hagman krijgt lintje voor jarenlange vrijwillige inzet op Vennepse voetbalvelden

Voorzitter, wedstrijdsecretaris, jeugdtrainer, lid van de technische commissie, coördinator van de kleding en materiaalman. John Hagman is hét gezicht van de Vennepse voetbalwereld. In meer dan twintig jaar vertolkte hij als vrijwilliger ontelbare rollen binnen verenigingen en dat bleef niet onopgemerkt. Vanmiddag spelde burgemeester Marianne Schuurmans hem een koninklijke onderscheiding op de borst.

"Zonder jouw inzet zou FC VVC niet kunnen bestaan", galmt de stem van burgemeester Marianne Schuurmans door de huiskamer van de familie Hagman. "Het heeft zijne majesteit dan ook behaagd jou te benoemen tot lid in orde van Oranje-Nassau", vervolgt ze.

Tot het moment dat Schuurmans op de stoep stond, had John niks door. "Ik was erg verrast", vertelt hij aan NH Nieuws. "Het is uniek, wie overkomt dit nou? Dat zijn er maar een paar. Het geeft in ieder geval de waardering van de club aan voor datgene dat ik al tijd gedaan heb."

Onbetaalbaar

"John is onbetaalbaar voor een club", vertelt technisch coördinator bij FC VVC Rowdy Ten Hove. "In aanloop naar het besluit om John voor te dragen praat je met elkaar

over zijn rol binnen onze vereniging en dan besef je hoe ongelooflijk groot zijn bijdrage is geweest. Zijn rol als voorzitter tijdens een meer dan gevoelige fusie tussen SMS en Nieuw-Vennep is misschien het meest in het oog springende van al de rollen die hij vertolkt heeft, maar dat is uiteindelijk maar één van de diverse rollen", aldus Ten Hove