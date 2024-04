Lintje voor voorvechter IJmuider geheimtaal

Een lintje voor de inzet van het behoud van een geheime taal. Die eer was vrijdag voor Jan Zwanenburg weggelegd. Hij is voorvechter van de IJmuider geheimtaal, een traditionele taal waarmee vooral vissers vroeger communiceerden. In totaal kregen vier jongeren en tien volwassenen van burgemeester Frank Dales tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis in Velsen een Koninklijke onderscheiding voor hun vrijwillige inzet in de maatschappij.