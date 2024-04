Jan Six, Norman van Gom en nog 41 Amsterdammers krijgen lintje

Op de dag voor Koningsdag worden mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving, ieder jaar geëerd met een koninklijke onderscheiding. Vandaag gaf de burgemeester 43 Amsterdammers dit bijzondere lintje.

Erkenning

Een van die personen was Sjarel Ex, directeur van het Centraal Museum in Utrecht en later van het Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. In totaal gaf hij leiding aan zo'n 700 tentoonstellingen en kocht duizenden kunstwerken aan. Ook kreeg Norman van Gom, het gezicht van de Amsterdamse Radio en Televisie Mart in Zuidoost een lintje. Dagelijks biedt hij duizenden luisteraars een luisterend oor. Volgens de gemeente is Mart Radio dankzij Van Gom uitgegroeid tot een onmisbaar radiostation in de stad.

De 92-jarige Myriam Mater-van Hulst werd vandaag onderscheiden, omdat zij op haar leeftijd nog steeds aangrijpende verhalen uit de oorlog aan basisschoolleerlingen vertelt. "Ze leert leerlingen verantwoordelijkheid te nemen en aardig voor elkaar te zijn. Altijd met de boodschap: blijf met elkaar in gesprek", schrijft de gemeente.

Voorbeeld

Ook werd de muzikale Amsterdammer in het zonnetje gezet. Zo kreeg saxofonist Arno Bornkamp ook een onderscheiding, omdat hij met zijn spel componisten en andere musici tot grote hoogte weet te inspireren. "Na vele internationale studies bereikte zijn carrière in 1991 een eerste hoogtepunt toen hij de Nederlandse Muziekprijs won. Sinds 1995 leidt hij nieuwe generaties saxofonisten op, onder andere aan het Conservatorium in Amsterdam."

Toos Enkelaar, 'de moeder der kinderrechters', zet zich in voor kinderen in de rechtszaal en richtte mede de Jongerenrechtbank op en is daarnaast bestuurslid van Children Rights Amsterdam. Voor haar werk ontving zij een lintje.

De gemeente laat weten dat niet iedereen bij de uitreiking kon zijn. "Zij zijn telefonisch gefeliciteerd door de burgemeester en ontvangen later hun onderscheiding."

Hieronder alle Amsterdammers die vandaag een onderscheiding in ontvangst mochten nemen: