Myriam Mater en Norman van Gom over hun lintje: "Ik ga ermee slapen vanavond!"

Norman van Gom zet zich al bijna veertig jaar in voor Radio Mart; het Amsterdamse, multiculturele radiostation. Geheel volgens de traditie van de lintjesregen, had Van Gom geen idee wat hem vandaag te wachten stond. "Er was mij vertelt dat we naar een nieuwe locatie voor Mart gingen kijken", zegt hij. Het radiostation is sinds afgelopen jaar op zoek naar een nieuwe plek, omdat hun vorige locatie in Zuidoost is gesloopt. Van Gom lacht: "Toen we naar het Concertgebouw gingen dacht ik: zo, een kamertje in dit gebouw lijkt me niet gek!"