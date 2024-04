15-jarige Tim ontvangt jeugdlintje: "Het is een bijzondere jongen, en dat is-ie"

Bij de uitreiking is ook Erik Bout aanwezig. Hij is hoofdredacteur van streekomroep West-Friesland, waar Tim als vrijwilliger op pad gaat om reportages te maken. Zo stond hij rond de jaarwisseling met z’n laarzen in het water om verslag te doen bij het overstroomde Visserseiland in Hoorn. En aangezien hij er toch was, besloot hij ook maar mee te helpen met het leggen van zandzakken.

Hoofdredacteur Erik Bout: "Tim is een hele bijzondere jongen en dat is-ie. Hij is gedreven, getalenteerd en maakt prachtige reportages. Het is voor ons als streekomroep geweldig dat zo’n jonge jongen van vijftien jaar nu al weet dat hij journalist wil worden en daarin ondersteunen we hem van harte."

Reanimeren

Tim zit in ieder geval nooit stil. Deze week haalde hij nog de cursus Reanimatie en AED: "Ik hoop het nooit nodig te hebben, maar als er nood is kan ik nu mensen reanimeren en misschien hun leven redden. Dat vind ik heel bijzonder."

Moeder Sandra trapt af en toe wel op de rem bij zijn zoon. "Tim staat voor iedereen klaar en is eigenlijk nooit thuis, omdat hij altijd in de weer is. We hebben nu ook gezegd dat er geen nieuwe dingen meer bijkomen. Het is nu wel even mooi geweest."

Eerder spraken we Tim over het project School-Maatjes waarbij kwetsbare middelbare scholieren door middel van activiteiten na school met elkaar in contact komen.