Waarom Edwin na zijn inzet voor (Boven)kerk en parochie een lintje verdient

Ook is Edwin al 35 jaar vrijwilliger in de kerk, voegde hij de organisatie van twee kerken - de Heilige Geestparochie en de Sint Urbanusparochie - samen en zette hij zich in voor de wederopbouw na de brand van de St. Urbanuskerk in 2018.

"Er is altijd wel iets om je heen waar je geen invloed op hebt", zegt Edwin. Hij verwijst daarmee naar zijn ziekte, maar ook naar de brand van de St. Urbanuskerk. "Dat kan je maar beter als gegeven beschouwen. Want dan kan je in de veertig procent waar je wel invloed op hebt, leuke dingen doen."

Wederopbouw

Edwin speelde een belangrijke rol bij de fondsenwerving en sponsoring voor de wederopbouw van de St. Urbanuskerk, waarbij uiteindelijk twee ton is ingezameld. Edwin bedacht een chocolade-actie om geld in te zamelen. "Dat was een enorm succes. Behalve dat wij thuis drie jaar chocolade hebben gegeten", grapte de burgemeester in zijn speech.

Burgemeester Tjapko Poppens omschreef Edwin tijdens zijn toespraak als 'een man met een maatschappelijk hart zo groot als de Urbanuskerk' en benoemde hem vervolgens tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Bekijk hieronder de reportage over de heropening van de Urbanuskerk.