Zittend swingen tijdens dansmiddag voor MS- en parkinsonpatiënten: "Gesprek met lichaam"

Tientallen mensen met parkinson en MS dansten dit weekend, ondanks hun beperkingen, de sterren van de hemel in het Noorddamcentrum in Amstelveen. Deelnemers werden uitgedaagd om zittend of staand hun beste moves te laten zien. Dat zorgde voor een hoop plezier.

MS- en parkinsonpatiënten dansen de sterren van de hemel in Noorddamcentrum - NH Nieuws

"Sport is goed, muziek is goed, en dans is sport én muziek", legt Dido van Danspark voor de camera van NH Nieuws uit. "Dus het is heel goed voor het brein, voor het lichaam én voor het gemoed." Dansen is een breed begrip deze middag, die een initiatief is van Bovenkerker Edwin Barentsen en Danspark. Waar de ene deelnemer uitbundig staat te swingen, houdt een ander het bij het ritmisch bewegen van de voeten. Wel stimuleert docent Dido de aanwezigen om hun bewegingen 'groter te maken'. "Als je merkt: hij heeft het, dan ga je iets anders doen. Zo heb je eigenlijk een gesprek met je lichaam." 'Energieniveau hoog houden' En dat gesprek moet eigenlijk vaker worden gevoerd, vindt een van de aanwezige deelnemers. "Eigenlijk moet ik dit de hele dag doen, mijn energieniveau zo hoog houden dat ik met een stok überhaupt kan lopen." Aanwezige Wim heeft het 'gesprek' op de dansvloer tijdelijk gestaakt en krijgt een drankje aangereikt. "Het gevaar bestond dat ik onderuit zou gaan", vertelt hij.

"Je wilt niet achterblijven bij de rest van de groep" Deelneemster in rolstoel