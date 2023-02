Tien jaar Roze salon: sprekers, karaoke en op je oude dag verliefd worden

Al tien jaar komen mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap maandelijks samen in de Roze salon in Haarlem. Je kent de ontmoetingsplek misschien door de karaoke of de sprekers, maar je kunt er als 80-jarige óók nog de liefde vinden, zoals te zien is in de video.

Roze salon viert feest - NH Nieuws

In de beginjaren van de Roze salon liep het nog niet echt storm met bezoekers, merkten de 'founding mothers' Rineke Mesman, Ruud Steenbergen en René van der Laag. "'Waar blijven de mensen', dachten we", zegt Ruud. "Ik denk dat het coming-out proces tien jaar geleden voor de wat ouderen moeilijker was en dat daarom de drempel te hoog was. We richten ons namelijk op een oudere doelgroep van vijftigplussers." Karaoke doet wonderen Nadat ze in die beginjaren het programma aanpasten en er activiteiten als karaoke op het programma kwamen, werd het drukker. De tekst gaat door onder de foto.

Feest bij de Roze salon: link Rineke Mesman - Michael van der Putten/NH Media