Lintjesregen daalt neer in de regio Haarlem: 33 onderscheidingen in totaal

De eerste die in de historische Gravenzaal in het stadhuis van Haarlem een onderscheiding kreeg opgespeld, was de 57-jarige Abdelmajid Amekrane. Hij kreeg het lintje voor zijn jarenlange inzet voor de Stichting Samen Haarlem en de Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem.

Amekrane was compleet verrast toen burgemeester Wienen hem toesprak: "Ik wist helemaal niet wat er ging gebeuren. Een vriend had me uitgenodigd voor een bijeenkomst bij de gemeente. En toen bleek het dus om een lintje te gaan."

'Heel normaal'

De decorandus organiseert sportactiviteiten voor kinderen, was actief bij de kinderkunstacademie en verzorgde huiswerkbegeleiding voor kinderen in Boerhaavewijk. "Ik vind dat het heel normaal is dat mensen hun best doen voor de samenleving. De maatschappij is van iedereen en iedereen kan meedoen om iets voor elkaar te krijgen. Voor mij is het een plicht om te helpen, daar geloof ik echt in."

Abdelmajid Amekrane vindt niet dat hij namens 'de Marokkaanse gemeenschap in Haarlem' spreekt. "Mijn filosofie is juist dat als je iets wilt doen voor de maatschappij, dat je dan alle kleuren mee moet nemen. Het gaat er helemaal niet om of je Marokkaans, Turks of wat dan ook bent. We proberen juist om mensen van verschillende culturen bijeen te brengen."

Handig

Amekrane steekt ook met plezier de handen uit de mouwen om een handje te helpen bij een verzorgingshuis in de buurt. "Ik ben technisch handig, dus ik help bijvoorbeeld met het onderhouden en schoonmaken van de rollators van de bewoners."

Hij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau; een hele eer. "Tuurlijk ben ik trots op dit lintje. Ik had helemaal geen idee dat mijn werk zo belangrijk is, dat deze eer me toekomt."

