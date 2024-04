Vier broers en zussen uit één gezin onderscheiden voor 200 jaar vrijwilligerswerk

De vrijwilligers en mensen met een verstandelijke beperking gaan samen op vakantie, maken uitstapjes of gaan bijvoorbeeld dansen. "Het ontlast de ouders en zeker zo belangrijk: de deelnemers hebben plezier", vertelde de burgemeester in zijn speech. "Zonder deze activiteiten zou hun wereld kleiner en minder sociaal zijn."

Maar ook de vrijwilligers hebben hier in die jaren veel zingeving uit gehaald. De broers en zussen komen uit een hecht gezin van tien kinderen, vertelt Hugo. "Het is er met de paplepel is ingegoten om vrijwilligerswerk te doen, maar de harten zijn ook echt veroverd door de mensen daar. We hebben de mensen zien opgroeien, en samen lief en leed meegemaakt."

Maar de harten zijn niet alleen veroverd door de mensen met een beperking. Hugo en Karin kregen namelijk al snel verkering en zijn inmiddels al jaren getrouwd.

Zie hieronder een video van NH waarin de vrijwilligers vrijetijdsvereniging De Schakel na de coronaperiode eindelijk weer met mensen met een beperking gingen zwemmen.