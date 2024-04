‘Warm bad’ Betty uit Huizen krijgt koninklijke onderscheiding voor 30 jaar vrijwilligerswerk

Iemand die zich zes tot acht uur per week inzet als vrijwilliger, en daarmee de maatschappij een goede dienst bewijst, kan in principe in aanmerking komen voor een lintje. Meestal zijn het de mensen uit de directe omgeving van de vrijwilliger die degene voordragen voor de prestigieuze titel. Dat moet uiteindelijk gebeuren bij de burgemeester maar voor het zover is, moeten er heel wat aanvragers zijn en veel mensen moeten de aanvraag ondersteunen.

Belangeloze bijdrage

Vandaag krijgen ruim 3000 mensen een koninklijke decoratie, vanwege hun grote en belangeloze bijdrage aan de samenleving. Officieel heet de uitreiking ‘Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen’, maar in de volksmond gewoon lintjesregen. Deze regen van lintjes vindt gebruikelijk plaats op de laatste werkdag voor de verjaardag van de koning, tegenwoordig Koningsdag.

Warm bad

Betty Schimmel uit Huizen krijgt dus ook een hoge onderscheiding. Zij is al 30 jaar bij de Kamperfoelieschool in het dorp betrokken als vrijwilliger. Praktisch onmisbaar zou je haar kunnen noemen: Betty was eerst overblijfmoeder, maar zij helpt ook mee met de Sinterklaas- en kerstvieringen. En zij komt kennelijk helemaal goed tot haar recht bij kinderen met een vluchtelingenachtergrond. Zij helpt namelijk ook met taallessen en lezen en het is hierom dat zij een ‘warm bad’ genoemd wordt.

Naast haar inzet voor de school is Betty ook actief in het verzamelen van gratis spullen via social media. Deze spullen deelt zij vervolgens weer uit aan diegenen die het hard nodig hebben. Ondanks dat zij nog herstellende is van een hersenbloeding blijft Betty betrokken bij alles wat ze doet en blijft doen. Het is niet voor niets dat de mensen in de omgeving van Betty haar genomineerd hebben.

Bekijk hieronder wie nog meer een lintje heeft gekregen in de provincie.