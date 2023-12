Na vierentwintig dagen en drie vergeefse pogingen is het eindelijk gelukt: de kotter is los

Wekenlang hield de kottersoap Zandvoort bezig. Een spontane trekpleister ontstond nadat een garnalenkotter strandde op een zandbank aan de kust van Zandvoort. Tevergeefs werd drie keer eerder geprobeerd de kotter los te trekken. Met extra sterk sleeptouw uit Friesland lukte het vanmiddag dan eindelijk wel. De dochter van de garnalenvisser is in extase: "Het is ongelofelijk."

De soap rondom de gestrande garnalenkotter begon een aantal weken terug, op 22 november. Het schip bleef toen steken op een zandbank aan de kust van Zandvoort. Al gauw werd duidelijk dat de kotter muurvast lag. Zo had de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) de grootst mogelijke moeite het schip vlot te trekken.

Drie maal scheepsrecht

Een paar dagen later ging het van kwaad naar erger, toen ook een sleepboot strandde op de zandbank aan de kust van Zandvoort. Hoewel dat schip wel weer vlot te trekken was, lag de kotter muurvast.

In de tussentijd haalde een inzamelingsactie voor de visser van het schip in korte tijd meer dan 24.000 euro op. Toch waren er ook minder mooie momenten, zo bleek toen de kotter het mikpunt van diefstal werd. Onbekenden ontvreemden de zogeheten tuigage van de kotter. "Ik vind het triest", liet dochter van de eigenaar Lisette Reker toen weten. "Balen dat dit nog eens bovenop de ellende komt die we al hebben."

Drie ultieme pogingen werden gedaan het schip vlot te trekken. Bevriende schippers leverden afgelopen donderdag personeel en materieel om de gestrande garnalenkotter JM 22 weer op zee te krijgen.

Tranen overal

Vandaag, vierentwintig dagen en drie vergeefse pogingen verder, het dan eindelijk gelukt de kotter van de zandbank los te krijgen. Onder luid applaus van het aanwezige publiek voer de kotter weer naar bekend terrein, de open zee. Met een ijzersterk sleeptouw uit Friesland kon het schip naar open zee worden getrokken.

Dochter Lisette kan haar geluk niet op: "Het is onvoorstelbaar. Ongelofelijk. Tranen overal." Ook de burgemeester van Zandvoort reageert vanaf het strand en is blij dat de kotter los is. Hij feliciteert alle betrokkenen.

De kotter, inclusief eigenaar, vaart nu richting de haven van IJmuiden waar Lisette haar vader in alle vreugde zal opwachten.