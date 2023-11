Gestrande kotter nu ook mikpunt van diefstal

Er lijkt een kleine vloek te rusten op de garnalenkotter die een week geleden vastliep op een zandbank voor de kust van Zandvoort. Liepen pogingen om het schip weer vlot te trekken tot nu toe uit op een mislukking, nu is de IJM22 óók nog eens mikpunt van diefstal. Onbekenden hebben het zogeheten tuigage van de kotter ontvreemd. "Ik vind het triest", laat dochter van de eigenaar Lisette Reker weten. "Balen dat dit nog eens bovenop de ellende komt die we al hebben."

Om het schip lichter te maken en daarmee de kans te vergroten het vlot te kunnen trekken, is eerder het tuigage van de kotter gehaald. Het betreft een aantal kranen en pijpen die gebruikt worden om de netten aan te bevestigen. Het materiaal werd tijdelijk opgeslagen bij een loods in IJmuiden waar de boot normaal ligt. Vervolgens waren het vermoedelijk metaaldieven die het gisteren hebben gestolen. "Terwijl mijn vader vijftien minuten even een hapje eten aan het eten was, is het meegenomen", vertelt dochter Lisette.

"Mijn vader is een vechter en gaat gewoon door, hij moet en zal die boot daar weg krijgen" Lisette Reker, dochter schipper

Na het vastlopen van de kotter en de mislukte bergingspogingen is dit de zoveelste tegenslag voor schipper Reker. Toch is van moedeloosheid geen sprake, zo verzekert Lisette. "Hij is een vechter en gaat gewoon door. Hij moet en zal die boot daar weg krijgen. De diefstal is niet fijn maar is geen prioriteit. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel jammer dat dit erbij komt."