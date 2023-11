Sleepboot is weer vrij na poging gestrande kotter te redden, kotter blijft muurvast zitten

Edwin Keur, een fotograaf die vaak foto's maakt voor de gemeente Zandvoort, is al sinds woensdag op het strand te vinden. "Je hoort het al, ik klink zelfs verkouden", vertelt hij. Keur maakte de afgelopen dagen veel foto's van de gestrande schepen op het strand. Deze zijn allemaal op zijn website te zien zijn. "Het is een spectaculair gezicht, vooral van die viskotter in de storm."

Het was een hele operatie om de sleepboot weg te slepen. Zondagochtend werden er door Rijkswaterstaat al voorbereidingen getroffen. Toen het laagwater was hebben graafmachines een geul gegraven, waar de sleepboot bij hoogwater doorheen moest worden getrokken richting zee. En dat is nu gelukt.

"Rond 14.00 uur is de Oceaan II vlotgetrokken naar zee", vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Op de vraag waarom er nog geen nieuwe poging is gedaan om de garnalenkotter weg te slepen antwoordt Rijkswaterstaat: "We zijn hierover met verschillende partijen in gesprek." Het is dus nog niet duidelijk wanneer er een nieuwe poging wordt gedaan.